Gli ortodossi a Gerusalemme celebrano il rito del "Fuoco Sacro"

Gerusalemme, 19 apr. (askanews) - I fedeli cristiani ortodossi di Gerusalemme si sono riuniti nella Chiesa del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, per celebrare la tradizione millenaria del rito del Fuoco Sacro in vista della Pasqua. In questo rito, una fiamma apparentemente miracolosa emerge dalla tomba di Gesù, diffondendosi poi nelle chiese ortodosse in tutto il mondo. E' un simbolo di unità tra le diverse comunità ortodosse, che si riuniscono a Gerusalemme per celebrare questo momento di fede.