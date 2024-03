Gli Houthi: continueremo attacchi fino a fine assedio di Gaza

Milano, 15 mar. (askanews) - "Le nostre operazioni continueranno finché continuerà l'aggressione e l'assedio di Gaza. Ciò che può fermare le nostre operazioni navali è solo fermare l'aggressione e l'assedio di Gaza". Lo ha dichiarato Abdul Malik al-Huthi, il capo degli Houthi, il gruppo di ribelli dello Yemen. "Il nostro approccio serio e la nostra convinzione è quello di continuare efficacemente ed espandere la portata delle nostre operazioni per raggiungere aree e luoghi che il nemico non si aspettava. Naturalmente, la nostra battaglia principale è impedire alle navi legate al nemico israeliano di attraversare il Mar Arabico, il Mar Rosso e il Golfo di Aden, ma stiamo lottando, con la grazia e l'aiuto di Dio Onnipotente, per impedire loro di attraversare l'Oceano Indiano e di andare dal Sud Africa al Capo di Buona Speranza. Si tratta di un passo avanzato e importante e abbiamo iniziato ad attuare le operazioni corrispondenti"