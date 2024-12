Giustizia, Nordio: riforma necessaria se non vogliamo codice Rocco

Roma, 14 dic. (askanews) - "Se non vogliamo ritornare al vecchio processo Rocco, inquisitorio e fascista, sul quale è stata modellata la Costituzione del 1948, noi dobbiamo cambiare la Costituzione". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando alla festa di Atreju.

"Dobbiamo decidere - ha argomentato il Guardasigilli - se vogliamo onorare la memoria di un eroe della Resistenza come Giuliano Vassalli che ha voluto un processo modellato sull'ordinamento anglosassone mentre il nostro il codice penale è ancora firmato da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Lo stesso codice Vassalli è stato snaturato da vari interventi della stessa Corte Costituzionale. Per certi aspetti giustamente, perché questa Costituzione è incompatibile con il processo accusatorio voluto da Vassalli. Questa è la contraddizione tecnica che noi dobbiamo risolvere. E se noi non vogliamo ritornare al vecchio processo Rocco, inquisitorio e fascista, sul quale è stata modellata la Costituzione del 1948, noi dobbiamo cambiare la Costituzione, che peraltro è già stata modificata nell'articolo 111 quando ha definito il giudice terzo imparziale".