Giubileo, emozione e attesa tra i fedeli in Piazza San Pietro

Città del Vaticano , 24 dic. (askanews) - C'è grande emozione e attesa tra i fedeli in Piazza San Pietro in attesa dell'apertura alle 19 della Porta Santa. Turisti e fedeli in piazza San Pietro si sentono "beati" e fortunati perchè possono assistere a un evento storico. "È straordinario, non solo per Roma, ma per il mondo intero", ha detto Shweta Kohli, una turista di San Francisco. Altri, come il francese Marcel Dembele, esprimono i loro desideri per il prossimo anno: "Ci aspettiamo la pace, ovviamente. Ma non la pace ad ogni costo".