Giovani, Ghio (PD): sono meglio di come vengono raccontati

Roma, 6 dic. (askanews) - "Dobbiamo uscire da luoghi comuni che dipingono i giovani in modo negativo, anzi spesso sono loro che indicano la via su diversi temi come quello ambientale. Anche da sindaca ho capito bene quanto sia importante intervenire per creare luoghi di aggregazione e di formazione, ma anche di renderli partecipi dei processi decisionali. Occorre però dare sostanza con politiche nazionali e risorse economiche necessarie a migliorare le condizioni dei giovani. A partire dalla scuola, su questo abbiamo presentato una mozione per intervenire sulle disuguaglianze territoriali e anche sociali per l'accesso alla scuola, per fare questo serve scardinare le diseguaglianze economiche attraverso misure che possano aiutare come la gratuita dei libri scolastici e dei trasporti per andare a scuola. Molto spesso lo studio universitario è difficile da sostenere per gli elevati costi d'affitto di stanze e case, anche su questo e' necessario stanziare fondi per contrastare il caro affitti. Altrettanto importante è il benessere psicologico dei giovani. Su questo bisognerebbe mettere i ragazzi nelle condizioni di poter accedere ad un servizio a loro dedicato, per questo abbiamo chiesto di incrementare le risorse per il bonus psicologo: quelle messe a bilancio non bastano", ha dichiarato l'On. Valentina Ghio, Commissione Trasporti Camera, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.