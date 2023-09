Giornate Trevi, Venafro (Edison): importante sviluppo tecnologia

Roma, 25 set. (askanews) - "Trevi consente di mettere in campo tutte le sinergie e le simbiosi industriali che possiamo attuare per realizzare quella che è la transizione ecologica".

Lo ha affermato Roberto Venafro, responsabile ambiente e cambiamento climatico di Edison in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.

Ricordando inoltre come il Pniec "veda un insieme di temi da portare a terra per la realizzazione. Con cinque dimensioni da esplorare, tra cui la decarbonizzazione, l'efficienza energetica, la sicurezza ma anche ricerca e innovazione giocano un ruolo importante con imprese come Edison che si stanno orientando allo sviluppo di tecnologie utili alla decarbonizzazione e all'aiuto del sistema industriale per mettere in pratica questi obiettivi".