Giornate Trevi, Morroni: transizione green vera opportunità

Trevi, 22 set. (askanews) - "Transizione green, economia circolare, sono le vere e proprie opportunità che abbiamo per costruire un mondo migliore e per fare un balzo in avanti. Naturalmente sono orizzonti che vanno costruiti con delle scelte concrete e con una certa velocità perchè il cambiamento al quale siamo chiamati deve sapersi realizzare velocemente. L'Umbria da questo punto di vista ha messo in campo una serie di interventi, alcuni dei quali già adottati dalla Giunta altri all'esame dell'assemblea legislativa, che possono definire una cornice importante e delle linee di indirizzo significative per far sì che l'Umbria si sviluppi nella direzione della sostenibilità, della transizione green, dei processi di decarbonizzazione. Sono sfide epocali ma abbiamo la consapevolezza che vanno colte, perseguite con molta determinazione, proprio perchè la posta in gioco è quella di migliorare sensibilmente la qualità della vita delle comunità e del pianeta nel suo insieme".

Così Roberto Morroni, vicepresidente della Regione Umbria, nella prima giornata di lavori della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.