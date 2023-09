Giornate Trevi, Favero (Globe): confronto per un piano comune

Trevi, 23 set. (askanews) - Trasformare per rigenerare, energia, riuso, innovazione per un'Italia ponte di un Mediterraneo sempre più verde. E' il titolo scelto per la VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government. Il presidente di Globe Italia, Matteo Favero, spiega l'importanza dell'evento per sviluppare il confronto tra stakeholder un piano comune che guardi alle sfide di oggi, economiche, sociali, ambientali.