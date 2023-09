Giornate Trevi, Colonna (A2A): acqua asset fondamentale nazione

Roma, 25 set. (askanews) - "Trevi è un momento fondamentale di confronto, tanto con le istituzioni quanto con le aziende. L'economia circolare è uno dei due pilastri del nostro piano industriale, con un investimento di 5 miliardi, ma in questa edizione puntiamo su un tema come quello idrico. L'acqua è un vettore fondamentale, pesa il 16% del Pil nazionale per 320 miliardi quindi necessita di un piano di investimenti importante in un orizzonte temporale decennale, quasi 50 miliardi di euro, per valorizzare un asset fondamentale del paese come l'energia idrolettrica importantissima per raggiungere i target europei fissati all'interno del Pniec".

Lo ha detto Pasquale Colonna, Relazioni Istituzionali A2A, in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.