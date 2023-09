Giornate Trevi, Castagna (Basf): chimica a supporto transizioni

Trevi, 23 set. (askanews) - "La chimica è presente in tutte le fasi dei processi di riciclo". Lo ricorda in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government, Marco Castagna, Advocacy manager & Chemical Strategy for Sustainability Basf Italia. Che conferma l'impegno di Basf a livello globale e locale nel sostegno alle filiere dell'economia circolare.