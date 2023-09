Giornate Trevi, Campelli (Corepla): capire sfide futuro

Roma, 25 set. (askanews) - "Giornate interessanti perchè permettono il confronto sui temi dell'economia circolare sottolineando sia i temi legati alla sostenibilità ambientale, e da questo punto di vista il lavoro dei consorzi è straordinario da 25 anni ed è un'eccellenza a livello europeo, ma anche capire quali siano le sfide del futuro che sono legate alla parola economia dell'espressione economia circolare, cioè un nuovo modo di concepire lo sviluppo industriale del paese, di mettere a sistema industria, istituzioni e cittadini".

Lo dichiara Andrea Campelli, direttore comunicazione e relazioni esterne di Corepla, in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.