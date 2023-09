Giornate Trevi, Benedetti: risposte importanti per sfide alte

Trevi, 23 set. (askanews) - "Le sfide che abbiamo davanti sono talmente alte che necessitano di risposte importanti. Bene che il regolamento Ue sull'ecodesign veda l'arredo come uno settori pilota perchè l'arredo è pronto ad accettare questa sfida anche nell'ottica di riuso e riciclo siamo già leader dell'economia circolare".

Lo afferma Filippo Benedetti, responsabile relazioni istituzionali di FederLegnoArredo in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Associazione Nazionale per il Clima, World Energy Council Italia e Luiss School of Government.

Molti i progetti in campo: "Siamo impegnati a sostenere le nostre aziende associate della filiera per continuare ad essere eccellenza nel mondo del Made in Italy", conclude Benedetti.