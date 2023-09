Giornate Trevi, Arrigoni: far atterrare progettualità Pniec

Roma, 25 set. (askanews) - "L'aggiornamento del Pniec ha visto un supporto da parte del GSE, gli obiettivi dati dall'Europa sono sempre più sfidanti, noi li dobbiamo declinare e perseguire, quindi le progettualità devono essere messe a terra, e il GSE gestisce molti meccanismi incentivanti. Non tutti li conoscono e proprio per questo siccome la transizione energetica ed ecologica presuppone una rivoluzione culturale dal basso dove anche il singolo cittadino, oltre alle imprese, al sindaco, alle amministrazioni locali, dovranno essere determinanti, abbiamo sviluppato questo road show, Diamo energia al cambiamento, con tappa in ogni regione, incontri con studenti, camere di commercio, imprese, associazioni di categoria, sindaci, illustrando servizi che eroghiamo curando questi contatti per portarli successivamente allo sviluppo di progettualità".

Lo ha affermato il presidente del GSE, Paolo Arrigoni, in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi promosse da Globe Italia, Wec Italia e Luiss School of Government.