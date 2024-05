Giornata delle Api, le iniziative di Coldiretti

Roma, 20 mag. (askanews) - In occasione della Giornata mondiale delle Api, Coldiretti ha promosso iniziative in tutti i mercati di Campagna Amica a sostegno del comparto. Smielatura dal vivo fatta da apicoltori di Coldiretti, degustazioni e iniziative rivolte ad adulti e bambini per far conoscere l'importanza della "bee economy", settore fondamentale per la difesa della biodiversità. Nel 2024 sono aumentate del 23% le importazioni di miele straniero, mentre le anomalie climatiche, con l'alternarsi di caldo, siccità e maltempo, hanno causato problemi alle fioriture costringendo gli apicoltori a ricorrere alle alimentazioni di soccorso per salvare gli alveari.

"È fondamentale evitare che nel nostro Paese arrivi miele prodotto secondo modalità vietate in Europa, garantendo il rispetto delle stesse regole in materia di sicurezza alimentare, qualità e tutela dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori", spiega Veronica Barbati, Presidente Associazione Apicoltori Coldiretti.