Giornata consapevolezza sull'autismo, i monumenti si tingono di blu

Roma, 2 apr. (askanews) - Nelle immagini, la facciata di Palazzo Madama e la fontana dei Dioscuri in piazza del Quirinale che si sono tinte di blu per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, così come Palazzo Chigi, Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli a Milano e altri monumenti in tante città del mondo.

Promossa dall'Organizzazione Internazionale "Autism

Speaks", la Giornata della consapevolezza dell'autismo dal 2007 si tiene ogni anno il 2 aprile, data simbolica indicata dall'Onu.