Giorgia Meloni sullo stupro: "confermo, no è no"

Roma, 7 set. (askanews) - "Il suo punto di vista rispetto al tema, visto che è stato sollevato l'argomento: no è no?" chiede Claudia Fusani del Riformista a proposito di stupri alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa sul cosiddetto Dl Caivano sulla delinquenza minorile, dopo una domanda sulle affermazioni del compagno Andrea Giambruno sull'opportunità per le ragazze di "stare attente".

"No è no, certo che è no. Dopodiché... Certo che c'è libertà di uscire con le minigonne. Vabbé che io sono quella che vuole le donne un passo indietro agli uomini, mi vedete" ha ironizzato Meloni mentre qualcuno nelle fila dei cronisti applaudiva, "però vi prego, perché diventa imbarazzante..."

"E' un punto importante" ha detto Fusani "visto che recentemente c'è stata anche una sentenza della magistratura che ha messo in dubbio questa cosa".

"Allora chieda al giudice che ha fatto la sentenza. Io lo ribadisco con forza assoluta" ha replicato la premier.