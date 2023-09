Giorgia Meloni in visita al Salone Nautico Internazionale di Genova

Genova, 22 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata intorno alle 16.30 al Salone Nautico Internazionale di Genova. Ad accoglierla il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi ed il prefetto di Genova Renato Franceschelli.

Il sopralluogo al cantiere della nuova Diga di Genova a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza previsto per il pomeriggio è stato invece annullato a causa del mare grosso.

Dopo una visita al Salone Nautico in forma riservata, alle 17 sulla terrazza del Padiglione B la premier, insieme al ministro per gli Affari europei e le Politiche di coesione Raffaele Fitto, firmerà con il governatore Toti l'accordo per l'utilizzo dei Fondi Fsc 2021-2027 destinati alla Liguria, prima Regione a raggiungere l'intesa con il governo, alla presenza di amministratori e rappresentanti delle categorie.