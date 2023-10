Giorgetti: "Situazione dell'energia potrebbe evolvere in negativo"

Roma, 16 ott. (askanews) - "Avevo detto e ribadisco che l'impostazione della manovra sarebbe stata seria e prudente e questo è confermato. Ci siamo concentrati esclusivamente, con l'extradeficit, per dare una forma di sollievo ai redditi medio bassi, soprattutto ai redditi dei dipendenti". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri sulla manovra.

"Per l'energia le previsioni erano favorevoli per la discesa di gas ed elettricità. Ora finendo i sussidi previsti per tutto il 2023 la situazione potrebbe evolvere in senso negativo" ha spiegato il ministro dell'economia. "La manovra ha solidità e sono confidente sul fatto che potrà avere una favorevole approvazione in sede europea e da parte dei mercati". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri sulla manovra", ha concluso Giorgetti.