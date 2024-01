Gioia Tauro, sequestrate 251 auto di lusso rubate: valgono 22 milioni

Roma, 18 gen. (askanews) - Maxi sequestro di auto di lusso al porto di Gioia Tauro. La vasta operazione della Polizia, in coordinamento con l'Interpol, il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro e la Guardia di Finanza, in collaborazione con la "Royal Canadian Mounted Police", presso l'Ambasciata del Canada in Italia, ha portato a svolgere accurati controlli da settembre dello scorso anno su container provenienti dai porti canadesi di Toronto, Montreal e Vancouver e destinati a raggiungere scali di Libia, Marocco, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Oltre 400 sono stati sottoposti a blocco e ispezione, erano imbarcati su 18 diverse navi cargo.

In tutto sono stati sequestrati 251 veicoli di grossa cilindrata, seminuovi, di cui alcuni con i dati identificativi contraffatti quasi alla perfezione, appartenenti a grandi marchi, oggetto di molteplici furti nel territorio canadese: per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro. Recuperati anche 7.650 dollari canadesi nascosti in un veicolo trafugato.