Giappone, startup mette in vendita "robottone" a pilotaggio interno

Milano, 9 ott. (askanews) - Volete coronare il sogno di guidare il vostro robottone umanoide "mecha" sul modello di un Goldrake o un Jeeg della vostra infanzia? In Giappone una startup - la Tsubame Industries - è arrivata sul mercato con ciò che fa per voi: si chiama Archax, pesa 3,5 tonnellate ed è alto quattro metri e mezzo.

Archax, come ogni robottone giapponese che si rispetti, ha una sua cabina di pilotaggio (senza aperture). Il robot si guida con due joystick, due pedali e un touchscreen con quattro display che mostrano l'esterno. Se acquisterete il robot, avrete anche accesso a corsi di pilotaggio ad hoc, onde non andare a sbattere o cadere in mare.

Il robot Archax può viaggiare a 10 chilometri orari in modalità veicolo, un po più lentamente della velocità tipica di una bicicletta. Tsubame Industries prevede che venga utilizzato nel campo dell'intrattenimento e prevede di cercare partnership con aziende coinvolte in giochi e display.

I mercati nei quali Tsubame Industries punta a vendere più macchine sono quelli della Cina e del Medio Oriente.

In Giappone i "mecha" - cioè i robottoni dei cartoni animati - sono già usciti dagli schermi per diventare reali in alcuni casi, come quello macroscopico del grande Gundam alto 18 metri che si trova a Yokohama e di cui anche Archax è "figlio". Tuttavia è la prima volta che robot a pilotaggio diretto interno entrano direttamente sul mercato.

Tsubame Industries punta a produrre una versione di prossima generazione per l'intrattenimento nel 2025 e un prototipo per l'uso nello spazio nel 2028.