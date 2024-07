Roma, 17 lug. (askanews) - L'aeroporto di Tokyo Haneda sta sperimentando un veicolo senza conducente per trainare container con l'obiettivo di compensare la carenza di manodopera, mentre aumenta il numero di turisti che volano in Giappone. In uno degli aeroporti più trafficati al mondo, questo veicolo può trainare fino a 13 tonnellate di container, hanno affermato gli sviluppatori congiunti di All Nippon Airways (ANA) e Toyota Industries in un comunicato.