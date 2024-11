Giappone, il premier Ishiba: avrò discussioni franche con Trump

Tokyo, 29 nov. (askanews) - Il primo ministro giapponese, Shigeru Ishiba, ha detto che incontrerà il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump con cui avrà "discussioni franche", ricordando che la cooperazione tra i due paesi è fondamentale per garantire un "Pacifico libero e aperto".

"Discuterò con franchezza con il presidente Trump e porterò l'alleanza a nuovi livelli", ha detto in un discorso in Parlamento. "Naturalmente gli Stati Uniti hanno i loro interessi nazionali e il Giappone ha i propri. Per questo ritengo che lo scambio di opinioni franco e la valorizzazione degli interessi nazionali di entrambi i Paesi in modo sinergico aiuterà a realizzare un Indo-Pacifico libero e aperto", ha affermato.