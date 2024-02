Giani: da Pisa scene indegne, Piantedosi faccia analisi di coscienza

Saturnia, 24 feb. (askanews) - "Il ministro Piantedosi deve fare una analisi di coscienza su quanto avvenuto ieri: non è accettabile che io, responsabile della autorità sanitaria in Toscana abbia dal direttore del Pronto soccorso in tardo pomeriggio a Pisa un'analisi di 13 persone presenti e 10 minorenni, questo non va bene, ritengo indegne le immagini che abbiamo visto sui social". Così il presidente della Regione Toscana Giani ha commentato gli scontri fra la polizia e i ragazzi e le ragazze scese in piazza a Pisa in un corteo a sostegno del popolo palestinese.

Il problema non è del "singolo operatore di polizia qui ci sono indicazioni non date bene, una cosa possono essere reiterate proteste di movimenti semi eversivi, una cosa sono ragazzi di 17/18 anni che vanno in piazza chiaramente senza armi, senza nessun corpo contundente a testimoniare solidarietà al popolo di Gaza, non è giustificabile l'atteggiamento che abbiamo visto".