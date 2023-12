Gerusalemme, due sculture invisibili di Salvatore Garau: "Amore"

Gerusalemme, 13 dic. (askanews) - Due sculture invisibili per testimoniare il valore dell'amore anche in un mondo in guerra. Salvatore Garau, artista noto per i grandi dipinti, ma da qualche anno anche per l'utilizzo della dimensione invisibile ha scelto di collocare queste due nuove sculture puramente concettuali a Gerusalemme, la prima davanti al Muro del Pianto, la seconda nella Spianata delle Moschee, luoghi simbolo dell'ebraismo e dell'Islam e, in questo momento storico, della guerra che sconvolge il Medio Oriente.

Entrambe le sculture invisibili sono intitolate "Amore, immenso amore" e per Garau "L'assenza della materia è un atto d'amore verso il non conosciuto e verso il mistero al quale quasi l'intera umanità si affida".