Germania, Valensise: dialogo franco-tedesco sia nello spirito europeo

Roma, 24 feb. (askanews) - "Il rapporto franco-tedesco è qualcosa di importante nella storia dei due Paesi e anche nella storia dell'Europa. Se il cancelliere, probabilmente Friedrich Merz (Cdu), e il presidente francese (Emmanuel Macron, ndr) riusciranno a rivitalizzare questo dialogo e a rivitalizzarlo soprattutto in uno spirito europeo, evidentemente questo sarà un vantaggio per l'intera Unione europea e sarà un vantaggio in termini di dialogo e di scambio necessario, quanto più necessario proprio con gli Stati Uniti". Lo ha affermato ad askanews l'ambasciatore Michele Valensise, attuale presidente dello Iai (Istituto Affari Internazionali), a margine dell'aperitivo elettorale a Villa Almone a Roma, residenza ufficiale dell'ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, domenica 23 febbraio, mentre il probabile futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) guarda a rinsaldare le relazioni con l'Eliseo.

"Ma dovrà essere un dialogo franco-tedesco improntato quanto più possibile a uno spirito di apertura su tutta l'Europa", ha aggiunto il diplomatico di lungo corso che, tra i vari incarichi, è stato ambasciatore a Berlino (2009-2012).