Germania, l'AfD punta al suo primo governatore regionale in Turingia

Roma, 12 ago. (askanews) - Diverse centinaia di sostenitori sono venuti a Sonneberg, in Germania orientale, ad applaudire Bjoern Hoecke, esponente dell'AfD da tempo al centro delle polemiche e considerato estremista dai servizi segreti tedeschi, mentre Alternativa per la Germania (Alternative fuer Deutschland, AfD) proprio qui l'anno scorso si è aggiudicato le prime elezioni di distretto. Gli scandali, tuttavia, non hanno intaccato la sua popolarità nella regione roccaforte del partito di estrema destra, e Hoecke punta a diventare il primo governatore del Land targato AfD, con le elezioni regionali in programma a settembre in Turingia.

"I vecchi partiti non organizzano più eventi familiari come questo, perché ormai hanno paura della gente. Quando l'AfD invita, la gente c'è, c'è tutta la nazione. Giovani e vecchi, uomini e donne. Cari amici, siamo un giovane partito, noi siamo il futuro di questo Paese e siamo già il partito più forte. Il primo settembre 2024 riporteremo una vittoria elettorale storica in Turingia e Sassonia. E non vedo l'ora".

Diverse centinaia di sostenitori sono venuti ad applaudire il suo discorso e a chiedere il "cambiamento" nel paese, come Diana Weber, 50 anni:

"Certamente mi rallegro, perché il cambiamento deve avvenire in questo paese. Come nel caso della 'remigrazione' (rimpatrio, ndr). Penso che ci siano semplicemente troppe persone che vengono da noi e che commettono reati. I criminali vanno espulsi".

Al grido di 'fuori i nazisti', un centinaio di contromanifestanti si sono radunati vicino al comizio elettorale, tra fischi e bandiere anti-AfD.