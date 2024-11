Germania: "Accordo per cessate il fuoco Libano a portata di mano"

Fiuggi, 26 nov. (askanews) - A margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Fiuggi, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha affermato che un accordo su una proposta di cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano è "a portata di mano".

"In queste ore ci troviamo in un momento critico, forse in un momento che però ci ridà speranza. Poiché un cessate il fuoco e passi verso una soluzione politica in linea con la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite sono a portata di mano grazie alla mediazione diretta di Stati Uniti e Francia. E noi come Repubblica federale di Germania, anch'io come ministra degli Esteri ho lavorato intensamente su questo tema con la nostra 'shuttle diplomacy', strettamente coordinata con americani e francesi".