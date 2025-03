Gérard Depardieu arriva in tribunale per la seconda udienza

Parigi, 25 mar. (askanews) - L'attore francese Gérard Depardieu arriva alla Corte penale di Parigi per il secondo giorno del suo processo dopo essere stato accusato di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di un film del 2021. Depardieu, 76 anni, che ha recitato in più di 200 film e serie televisive, è stato accusato di comportamento improprio da circa 20 donne, ma questo è il primo caso a essere arrivato a processo, le precedenti sono state archiviate per sopravvenuta

prescrizione.