Generali Italia amplia ancora l'offerta sulla protezione

Milano, 18 dic. (askanews) - La protezione come pilastro della strategia di Generali Italia e come punti di partenza intorno al quale costruire un'offerta che si va sempre più ampliando. Ma che parte da una visione che vuole offrire risposte a tanti aspetti della vita delle persone, anche in caso di eventi drammatici improvvisi.

"Innanzitutto partiamo proprio dal tema della protezione dei propri cari, dei propri affetti - ha detto ad askanews Marco Oddone, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia -. Non dimentichiamo che gran parte degli italiani sono anche monoproduttori di reddito, per esempio all'interno delle nostre famiglie e spesso si trascura anche l'impatto che un evento che tutti quanti vogliamo scongiurare, vogliamo che non capiti mai, ma se capita potrebbe mettere in grande difficoltà i nostri cari, le persone che ci sono vicine, gli impegni che ci siamo presi anche nella vita, banalmente anche un mutuo, una casa che ci siamo acquistati con tanta fatica e che un evento non imprevisto può mettere a rischio".

Altro elemento centrale nella visione del gruppo è quello di guardare alla popolazione che invecchia, offrendo soluzioni che possano aiutare a gestire l'autunno demografico del Paese e, alle persone, permettano di vivere con maggiore sicurezza la fase che segue il ritiro dall'attività lavorativa. E ora Generali lancia una nuova soluzione, "Scegli col cuore Progetti", che copre gran parte dell'arco della vita, dal momento in cui si decide di comprare casa fino alla pensione.

"Diciamo che allarghiamo il nostro concetto di protezione - ha aggiunto il manager - con una nuova soluzione che, anche in questo caso, permette di prendersi impegni come un mutuo o un finanziamento, e di farlo con la copertura giusta, ovvero una copertura che nel tempo insieme al mutuo si smonta, ma serve innanzitutto a coprire quelli che sono gli impegni finanziari che si sono presi ma serve innanzitutto a coprire quelli che sono gli impegni finanziari che si sono presi. Oggi pensiamo anche semplicemente ai giovani che devono acquistare una casa o a qualche persona che arriva in età matura, che accende un finanziamento per varie ragioni: la nostra copertura è qualcosa che se succede un evento importante mi permette di avere un capitale e di non avere debiti, non lasciare carichi finanziari sui propri cari, su quelle che sono le persone che restano".

In questo contesto per Generali è fondamentale ribadire l'importanza della propria rete commerciale sul territorio. "Noi - ha concluso Marco Oddone - immaginiamo la nostra rete commerciale, i nostri consulenti, i nostri agenti sul territorio, esattamente così: delle persone a cui rivolgersi quando si ha un'idea, un pensiero o un problema in modo tale che ci possa essere un confronto, un confronto tra una famiglia, una persona e un consulente esperto. È un tema molto importante per noi perché la nostra rete è preparata e altamente professionalizzata, investiamo milioni di euro ogni anno per poter dar loro preparazione professionale, ma soprattutto sono persone vicine perché sono oltre 20.000 e sono presenti in tutto il nostro territorio, anche negli angoli più remoti e sono soprattutto persone che fanno questo mestiere con grande passione".

Con l'obiettivo di valorizzare la cultura della protezione.