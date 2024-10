Gender gap, Giampietro: formazione e sensibilizzazione

Roma, 9 ott. (askanews) - "Il numero delle donne manager nel nostro gruppo sta crescendo. Ma questo è il risultato di progetti a medio e lungo termine che puntano alla formazione e alla sensibilizzazione. Abbiamo creato un'Academy in Italia con cui, ad esempio, di recente abbiamo selezionato 30 donne che, in compagnia dei loro responsabili, hanno lavorato su quei bias cognitivi e sui pregiudizi che sono alla base della consapevolezza sui differenti stili di vita. È un modo per superare certi schemi e cambiare approccio culturale con benefici sulla vita personale e su quella professionale", lo ha detto oggi Michela Giampietro, HR Director VINCI Energies Italia, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Con il nostro adoption program abbiamo erogato 70 ore in cui le giovani ragazze vengono formate e fanno pratica in ambito stem. La maggiore sorpresa è stata aver constatato che molte di loro hanno scoperto una grande affinità con le discipline scientifiche. Alcune di loro stanno proseguendo con un talent finalizzato all'assunzione. Tuttavia la strada per la completa parità è ancora lunga".