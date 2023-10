Gb, leader opposizione Starmer: "Serve un decennio di rinnovamento"

Roma, 10 ott. (askanews) - Il leader dell'opposizione britannica, Keir Starmer, ha promesso di voler guidare un "decennio di rinnovamento nazionale" se il partito laburista riuscirà a tornare al potere dopo quasi 14 anni alle elezioni in programma l'anno prossimo. Intervenendo al congresso annuale del partito a Liverpool, Starmer ha annunciato che il Labour "fisserà le sfide di domani".

"L'età dell'insicurezza caricata sulle spalle dei lavoratori. Ma non c'è nessuna bacchetta magica qui, un decennio di rinnovamento nazionale. Questo è il tempo che servirà".

"E questo è il motivo per cui il Partito laburista lotterà alle prosime elezioni per la crescita economica. Un'economia che funzioni per tutto il Paese è ciò che vuole il popolo britannico".