Gb, il governo inglese avvia programma per castrazione chimica

Milano, 22 mag. (askanews) - La Segretaria alla Giustizia del Regno Unito, Shabana Mahmood, ha dichiarato ai parlamentari che 20 carceri saranno coinvolte in un'iniziativa nazionale per l'uso di "cosiddetti farmaci per la gestione dell'eccitazione sessuale problematica" nei condannati per reati sessuali. Questo includerebbe l'avvio di un progetto pilota di castrazione chimica. "Sto valutando se sia possibile rendere obbligatorio questo approccio. Naturalmente, è fondamentale che questo approccio venga adottato insieme ad interventi psicologici mirati ad altre cause di reato, come l'affermazione di potere e controllo", ha dichiarato Mahmood.