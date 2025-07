Gaza, Schlein: Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina

Roma, 25 lug. (askanews) - "Anche i palestinesi come gli israeliani hanno diritto a vivere in pace e in sicurezza in uno Stato. Quindi è un modo concreto per dare un contributo a fermare in modo concreto i crimini di Nethanyahu a Gaza e in Cisgiordania. L'Italia non può essere complice e come altri paesi europei deve dare un contributo al processo di pace e il riconoscimento di uno Stato palestinese va in questa direzione".

Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un convegno, esprimendo soddisfazione per la decisione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina.

"Dobbiamo ottenere che anche l'Italia lo riconosca", ha detto, "non bastano più le parole, servono atti concreti".