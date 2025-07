Gaza, Kallas: indifendibile l'uccisione di civili in attesa di aiuti

Bruxelles, 22 lug. (askanews) - L'Ue chiede a Israele lo stop immediato delle uccisioni di civili a Gaza nei punti di distribuzione degli aiuti. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha scritto su X che "l'uccisione di civili in cerca di aiuti a Gaza è indifendibile", in merito agli ultimi bombardamenti dell'aviazione israeliana.

Parlando a Bruxelles, il portavoce dell'Ue Anouar El Anouni ha riferito che Kaja Kallas ha parlato con il suo omologo, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, sottolineando che "le Idf, le forze di difesa israeliane, devono smettere di uccidere le persone nei punti di distribuzione degli aiuti".

"Tutte le opzioni rimangono sul tavolo se Israele non mantiene gli impegni presi" ha aggiunto Kallas, ricordando l'intesa tra Ue Israele sul flusso degli aiuti.