Gaza, Fontana: reazione di Israele del tutto sproporzionata

Roma, 25 lug. (askanews) - "La Reazione di Israele al 7 ottobre è del tutto sproporzionata e mi auguro finisca al più presto possibile. I negoziati non stanno andando bene, la situazione è drammatica e spero si concluda il prima possibile. È vero che Israele ha ottenuto un indebolimento dei suoi nemici storici come l'Iran ma soprattutto dal punto di vista dell'opinione pubblica sta subendo un contraccolpo che non so quanto possa valere la pena di continuare. C'è un danno enorme anche all'immagine di Israele".

Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a Montecitorio alla cerimonia del Ventaglio.