Gas Intensive, Chiarini: con attuali prezzi gas aziende a rischio

Roma, 11 feb. (askanews) - "In questo momento le aziende gasivore non possono fare a meno del gas perché non possono usare altre fonti di energia in modo economico ma non riescono a trasferire gli aumenti del costo del combustibile sui loro clienti e quindi ci sono due strade o riducono la produzione o chiudono, o perdono, però, a perdere non si può andare avanti all'infinito quindi questo tema della gas release, che era urgente perché ne abbiamo parlato diverse volte, è diventato una emergenza. Mi sono permesso di fare una battuta. Se andiamo avanti così non servono i dazi di Trump perché ce li stiamo dando da soli con questo costo del del gas, che è il più caro del mondo".