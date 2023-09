G20, Giorgia Meloni è arrivata a Nuova Delhi per il summit

Nuova Delhi, 8 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Nuova Delhi in India. La premier è stata accolta sulla pista da una delegazione indiana al suo arrivo per il vertice dei leader del G20.

E' un G20 su cui pesano le divisioni sulla guerra in Ucraina quello in programma sabato e domenica a Nuova Delhi in India, a cui partecipa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La presidenza indiana, con il motto 'One Earth, One Family, One Future', ha presentato un programma di lavoro vasto e vicino alle sensibilità dei Paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti. I principali temi in agenda sono clima, energia, sicurezza alimentare, 'empowerment' femminile, salute, intelligenza artificiale e digitalizzazione.