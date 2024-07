Fueling Tomorrow, Baroni: NGV Italy, presente filiera trasporti

Roma, 16 lug. (askanews) - "Voglio ringraziare Fueling Tomorrow per averci invitato alla fiera a Bologna come l'anno scorso. NGV Italy rappresenta l'intera filiera industriale del settore dei trasporti, filiera che comprende sia la tecnologia sia la distribuzione di tutto quello che sono le energie rinnovabili chiamate gas. Noi portiamo avanti infatti gas naturale, biometano e i biofuel in generale. La nostra associazione rappresenta la neutralità tecnologica nel vero senso della parola perché abbiamo praticamente tutte le "energie" che ci vengono richieste dal New Deal e questo ci fa forti nel sostenere oggi come oggi che soluzioni che guardano il biometano e ai biofuel sono le soluzioni che porteranno ad una transizione che noi chiamiamo non solo pragmatica anziché ideologica ma che potrà essere presente qui ed ora. Noi siamo pronti a dare una mano alla decarbonizzazione del nostro paese con un carburante tutto italiano e questa è una questione molto importante anche a livello economico e a livello di infrastrutture esistenti. Nell'aggiornamento del PNIEC è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro che prevede una forte accelerazione su alcuni settori. Oltre alle fonti rinnovabili elettriche si punta molto su produzioni di combustibili rinnovabili come biometano e idrogeno insieme all'utilizzo di biocarburanti che già nel brevissimo termine possono contribuire alla decarbonizzazione del parco circolante esistente. Noi quindi invitiamo tutti a partecipare a Fueling Tomorrow fiera che, come sempre, è all'avanguardia nel proporre nuove tecnologie e nuove soluzioni per la decarbonizzazione".

Così Mariarosa Baroni, Presidente di NGV Italy.