Friuli, Fedriga: io e Meloni d'accordo su ricomposizione crisi

Roma, 22 mag. (askanews) -"La volontà sia mia che del presidente Meloni è di ricomporre" la crisi dell'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia. "La volontà è rilanciare l'azione, penso apprezzata dai cittadini dell'amministrazione regionale, che ha visto una crescita importante della Regione. Convocherò penso nelle prossime ore una riunione di maggioranza per arrivare a una soluzione che possa andare in questa direzione". Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

A chi gli chiedeva se il problema sia la polemica sull'ospedale di Pordenone o se ci sia altro, come la questione del terzo mandato, Fedriga ha risposto che "io voglio risolvere i problemi e non alimentare polemiche e quindi non voglio che ci sia altro. Penso che affronteremo il problema in modo costruttivo".