Frane, Siclari (Ispra): impegno su importanti progetti

Roma, 18 apr. (askanews) - "Ispra mette a disposizione la conoscenza, a disposizione di tutti, dei decisori sulle politiche di mitigazione ma soprattutto dei cittadini che devono essere consapevoli. Siamo impegnati in importanti progetti, non solo piattaforme informative con mappe e dati ma nel coordinamento in questo momento di una grande struttura di ricerca che si chiama GeoSciences sviluppando un focus sullo sviluppo di tecnologie per il monitoraggio delle frane. Lo stesso lo stiamo facendo con il sistema di monitoraggio integrato del Mase, quindi vogliamo arrivare insieme alle regioni e alle Arpa a monitorare le frane maggiormente pericolose, attraverso un sistema di monitoraggio in sito. Capiamo quindi il valore di questa conoscenza che significa mettere in allerta le popolazioni che devono allontanarsi da una situazione di pericolo".

Lo ha detto Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico a Roma.