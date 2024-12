Francia, nasce il governo Bayrou con 17 donne e 17 uomini

Parigi, 24 dic. (askanews) - A poche ore dal Natale la Francia si trova sotto l'albero un nuovo esecutivo. Sono 34 i ministri nominati lunedì sera nel nuovo governo francese guidato dal premier Francois Bayrou. Dopo dieci giorni di complesse trattative e veti incrociati, sono stati annunciati i nomi dei nuovi membri con 17 donne e 17 uomini, ossia un governo perfettamente paritario per genere. Nove ministri sono stati confermati e tra i nuovi ci sono volti molto conosciuti come Gerald Darmanin, ministro della Giustizia e Manuel Valls, Ministro dei Territori d'Oltremare.

Il centrista Bayrou è il sesto capo del governo dalla prima elezione di Macron all'Eliseo, nel 2017 e il quarto per il solo 2024, la sua nomina è seguita alla crisi di governo che aveva portato alle dimissioni di Michel Barnier, il cui governo è stato sfiduciato il 4 dicembre. Il primo consiglio dei ministri è stato fissato per il 3 gennaio e dovrà ottenere la fiducia dell'Assemblea nazionale, ma soprattutto dovrà preparare con urgenza la legge di bilancio 2025, tema su cui andato a sbattere il precedente governo Barnier. La strada per Bayrou si presenta dunque in salita, incerta e piena di incognite.