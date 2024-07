Francia, Bardella: mi prendo parte di responsabilità per sconfitta RN

Roma, 8 lug. (askanews) -Jordan Bardella si è "assunto" una "parte di responsabilità" nella "sconfitta" del RN, arrivato terzo alle elezioni legislative anticipate in Francia, dietro all'alleanza di sinistra Nuovo Fronte Popolare (Nfp) e a Ensemble, la formazione del presidente Emmanuel Macron. "Facciamo sempre degli errori, io li ho fatti", ha spiegato Bardella. "Mi assumo la mia parte di responsabilità sia per la vittoria alle elezioni europee che per la sconfitta di ieri (domenica)", ha aggiunto.