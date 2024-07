Francia, Bardella: i francesi hanno emesso verdetto inappellabile

Parigi, 1 lug. (askanews) - "Oggi i francesi sono stati all'altezza delle loro responsabilità. Hanno fatto onore alla nostra democrazia e desidero ringraziarli". Lo ha dettoil leader di Rassemblement national Jordan Bardella dopo i risultati elettorali. "Chiedo quindi, questa sera, a tutti i francesi attaccati alla loro libertà e alla ripresa della Francia, di unirsi a me per amplificare la dinamica e vincere l'Unione nazionale contro coloro che intendono dividerci, danneggiare l'ordine pubblico e calpestare i nostri valori. Domenica prossima, se gli elettori ci concederanno la maggioranza assoluta per risanare il Paese, intendo essere il Primo Ministro di tutti i francesi, in ascolto di tutti e di tutti, rispettoso dell'opposizione, aperto al dialogo e sempre attento l'unità della nazione", ha detto Bardella.