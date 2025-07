Francia, ancora caos negli aeroporti: migliaia di voli cancellati

Parigi, 4 lug. (askanews) - Immagini dall'aeroporto d'Orly: gente in attesa davanti ai tabelloni che elencano i numerosi voli cancellati o in ritardo. Secondo giorno di caos in Francia e non solo per lo sciopero dei controllori di volo. Migliaia i passeggeri colpiti dal disagio, in giorni caldi per le partenze delle vacanze.

Secondo l'Autorità per l'aviazione civile francese sono stati cancellati circa 1.000 voli, sia in arrivo che in partenza dalla Francia, con il 25% di quelli cancellati negli aeroporti parigini di Roissy/Charles-de-Gaulle e Orly, dove transitano ogni giorno 350.000 persone durante il periodo estivo.