Fra gli sfollati di Gaza nelle tende dove i neonati muoiono di freddo

Gaza, 30 dic. (askanews) - Gli sfollati di Gaza affrontano le temperature rigide dell'inverno nelle tende, una situazione insostenibile che sta provocando una strage di neonati, morti per il freddo.

"L'anno 2024 è stato segnato da morte e distruzione. La nostra gente è stata devastata - dice Umm Jamal Harb, sfollata - viviamo in tende e non abbiamo un posto dove trovare la felicità. Soffriamo per la mancanza d'acqua, il freddo. Le nostre vite non sono più quelle di una volta".

"Il mio messaggio al mondo per il nuovo anno è 'guardateci', dice Wafaa Hajjaj, che è scappata dalla sua casa di Beit Hanun "Basta con la guerra, la distruzione, i massacri, lo sfollamento e il genocidio".

Walid al-Masry prova a guardare al futuro: "Speriamo che nel 2025 prevalga la calma, che non ci siano guerre, che il popolo palestinese sia al sicuro e che tutti possano tornare alle loro case".