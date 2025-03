Fosse Ardeatine, Governatore Lazio: "C'è bisogno di non dimenticare"

Roma, 24 mar. (askanews) - "C'è bisogno di ricordare, c'è bisogno di non dimenticare. troppi orrori ancora oggi accompagnano il mondo e queste sono occasioni per riflettere. Sono anche contento di avere visto tantissimi giovani, perché questo sacrifico sia un patrimonio che le generazioni facciano loro, sentano quanto è importante la libertà, lottare per la libertà e il rispetto della vita umana". Lo ha affermato Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio, a margine della cerimonia commemorativa dell'81esimo anniversario dell'eccidio nazifascista alle Fosse Ardeatine a Roma.