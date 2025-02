Forum Turismo Regione Lazio, Lepore: sinergie per futuro settore

Roma, 5 feb. - Primo Forum del Turismo della Regione Lazio, un appuntamento strategico dedicato a tracciare le linee guida per il futuro del settore turistico regionale. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore, esperti e stakeholder, con l'obiettivo di individuare nuove strategie di sviluppo incentrate su sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio. Tra i protagonisti di questa giornata di lavori, al fianco della Ministra del Turismo Daniela Santanchè e dell'Assessore al Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio Elena Palazzo, interviene anche il Presidente dell'Associazione Extra Forum, l'avvocato Giuseppe Lepore.

Nel suo intervento, Lepore ha espresso grande soddisfazione per la possibilità di rappresentare il settore extra alberghiero in un contesto di così alto profilo, sottolineando l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per la crescita del comparto tutto.

"Siamo molto onorati di dare rappresentatività ad un settore molto importante e che lo scorso anno ha superato per PIL quello albergiero ed edilizio", ha dichiarato Lepore. Un traguardo che apre prospettive significative per il 2025, con un focus non solo sul potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, ma anche su una crescita sostenibile e responsabile. "Dobbiamo promuovere una collaborazione sempre piu profonda tra Regione e privati per un turismo sempre più proficuo, elevato e sostenibile" prosegue l'Avvocato i cui auspici fanno del Lazio una destinazione sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale, favorendo uno sviluppo turistico a tutela degli interessi economici del territorio ma anche dell'ambiente.