Fontana a Washington al vertice dei Parlamenti Nato

Washington, 9 lug. (askanews) - "I Parlamenti hanno una grande responsabilità, sono la diretta rappresentanza del popolo, una fonte importante per la diplomazia, non dobbiamo dimenticarci che la Nato è nata come alleanza per la pace e dobbiamo rafforzarla da questo punto di vista, serve come deterrenza e per garantire la pace e la sicurezza che a noi è stata garantita negli ultimi anni".

Così ha dichiarato il presidente della Camera Lorenzo Fontana da Washington, dove partecipa al vertice dei Parlamenti Nato. Fontana ha incontrato anche lo Speaker della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson e ha avuto diversi bilaterali. E in vista del G7 dei Parlamenti, che si terrà a Verona dal 5 al 7 settembre ha detto: "In quell'occasione cercheremo di ribadire che una cooperazione forte sulla cybersicurezza e sulle tematiche geopolitiche è fondamentale per tutti i Parlamenti e i paesi che vogliono avere un futuro di garanzie e di pace".