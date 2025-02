"Follemente", con Leo e Fogliati tutte le emozioni del primo incontro

Roma, 7 feb. (askanews) - Ricorda "Inside out", ma questa volta non si tratta di un film di animazione. Con "Follemente", nei cinema dal 20 febbraio, Paolo Genovese porta infatti sullo schermo due persone al primo appuntamento interpretate da Edoardo Leo e Pilar Fogliati, e, parallelamente, tutti i pensieri che si susseguono e accavallano nella loro testa, interpretati da altrettanti attori.

Nella mente di lei c'è la sognatrice interpretata da Vittoria Puccini, la disinibita Emanuela Fanelli, l'anarchica Maria Chiara Giannetta e l'intransigente Claudia Pandolfi. I pensieri di lui invece sono un mix di romanticismo, impersonato da Maurizio Lastrico, desiderio, con Claudio Santamaria, disincanto con Rocco Papaleo e di razionalità, Marco Giallini.

Il regista lavorava su questa idea ben prima dell'uscita del film Disney, aveva in mente di fare un film romantico con uno stile alla Woody Allen, ingaggiando il pubblico in un giuoco creativo insolito. Il risultato è una commedia corale che dà vita a quelle paure, aspirazioni, disagi, sensazioni che si provano al primo appuntamento, quindi una storia in cui tutti si possono, in qualche modo, riconoscere.