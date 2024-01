Fnsi diserta la conferenza di Meloni per protesta contro bavaglio

Roma, 4 gen. (askanews) - "In questa sala ci sono alcuni banchi vuoti: per la prima volta la Fnsi ha inteso disertare per protesta la conferenza. Una protesta che nella sostanza condivido. Ci allarma l'approvazione di un emendamento che rischia di far calare il sipario sull'informazione in materia giudiziaria. Ci preoccupano le espressioni calunniose di alcuni parlamentari". Così il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, aprendo la conferenza stampa di fine anno con la Premier Giorgia Meloni. Ha fatto poi riferimento all'emendamento Costa approvato dalla Camera il 19 dicembre scorso che prevede il divieto di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. "Chiediamo di ripensare a fondo la riforma della diffamazione in discussione al Senato - ha proseguito -; una proposta che non disincentiva in maniera seria le liti temerarie e comprime invece il diritto dei cittadini a un'informazione libera".